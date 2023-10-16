وانت فى عربيتك .. اصرف المعاش وسدد الفواتير ومخالفات المرور

أتاحت وزارة الاتصالات تقديم عدد من الخدمات من مكتب بريد "drive Thru "، الذى يسهل للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون مغادرتها.

ويتيح مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر للمواطن دخول مكتب البريد بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو فى السيارة؛ و المكتب يقدم الخدمات البريدية، والمالية، و الخدمات الحكومية التى يقدمها البريد بالتعاون مع باقى الجهات الحكومية مثل السجل المدنى أو الحصول على شهادة المخالفات.

الخدمات المقدمة فى مكتب بريد "drive Thru

هذا النوع من المكاتب هو استحداث جديد يتيح دخول مكتب البريد بالسيارة "drive Thru " و توجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.



مكتب بريد "Drive Thru " هو احد منافذ البريد الحديثة تم إنشاءه بطريقة مبتكرة توفر تجربة فريدة للعملاء بأنماط حديثة يستطيع العملاء من خلالها الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل سهولة وسرعة وفعالية؛ أثناء تنقلاتهم اليومية سواءً كانوا فى طريقهم إلى العمل أو أثناء التسوق أو أى نشاط آخر؛ حيث أنه يمكن العملاء من التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الالى دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم الاقتراب من النوافذ واجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات اثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.

ويقع مكتب بريد " drive Thru " على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وبه ٧ شبابيك لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى والمكتب مزود بعدد ٢ ماكينة صراف آلى ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وجهاز ups ويعمل المكتب على مدار ٢٤ ساعة من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة ٢ حتى ٩ مساء.