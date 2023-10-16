افتتاح معرض الكتاب بمقر منظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالقاهرة

افتتح اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، معرض الكتاب هذا العام بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الذي يستمر لأربعة أيام، حيث شهد الافتتاح حضور عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر الوافدات وطالبات مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

افتتاح معرض الكتاب بمقر منظمة خريجي الأزهر

وقال الدكتور المحرصاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة: إن هذا المعرض يلبي متطلبات الطلاب في توسيع مداركهم المعرفية لشتى الأعمار السنية، كما أن المنظمة تحرص على إقامة هذه المعارض لنشر الفكر الوسطي المستنير والتزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة.

يضم المعرض العديد من الكتب والمطبوعات والمنشورات التي يصدرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة وذلك تحقيقا لرغبة القراء في معرفة أوسع لجهود المجمع في المجالات المتخصصة كالمعارف العامة والفلسفة والديانات والعلوم الاجتماعية واللغة وآدابها والعلوم البحتة والتطبيقية والفنون الجميلة، والآداب والتاريخ، كذلك عرض العديد من الكتب والمراجع والمعاجم اللازمة لطلاب كليات اللغة العربية وللطلاب الوافدين الملتحقين بمركز تعليم اللغة العربية.

معرض الكتاب

المحرصاوي

د. المحرصاوي يفتتح فعاليات معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة

افتتح اليوم، المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أ.د/ صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة معرض الكتاب لدار الكتب والوثائق القومية والذي يقام بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

قال أ.د/ محمد المحرصاوي، خلال الافتتاح: إن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدأت نشاطها الثقافي والعلمي بالمعرض الأول لدار الكتب والوثائق القومية بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفي الأسبوع القادم هناك معرض آخر سيقام بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وهناك معارض آخرى لمطبوعات المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية بوزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وهذه المؤسسات تمنح الطلاب خصما خاصا لهذه المطبوعات، وسيقام معرض لمطبوعات مجمع اللغة العربية غدا بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأضاف أن الهدف الأساسي من إقامة هذه المعارض من خلال هذه المؤسسات المعتد بها في المطبوعات هي محاولة جذب الشباب إلى الكتب الأصيلة والعودة إلى كتب التراث المعتد بها والمحققة، محاولة منا قدر الإمكان نشر الثقافة الورقية حتى يستقي الطالب والباحث والقارئ معلوماته الموثوق بها من مصادرها الصحيحة وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أ.د/ صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة: إن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام داخل أروقة كلية اللغة العربية بالقاهرة ويضم كثيرًا من كتب التراث الحديث وهذا المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب والباحثين، متمنيا أن يتكرر هذا المعرض حتى يتمكن الطلاب الوافدون الدارسون في الكلية من الحصول على كتب التراث الإسلامي التي توضح القيم والمعاني السامية للإسلام.

نائب رئيس خريجي الأزهر في زيارة للكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، نيافة الأنبا دانيال لطفي - مطران إبراشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، على هامش زيارته لمحافظتي أسيوط وسوهاج، والتي تضمنت عددًا من اللقاءات والزيارات والندوات.

من جانبه قدم المحرصاوي الشكر والتقدير لنيافة الأنبا دانيال؛ لما له من باع طويل وفعال في ترسيخ المحبة والسلام داخل مجتمع أسيوط، مشيرًا إلى التعاون السابق مع الرهبنة الكاثوليكية ودير الآباء الفرنسيسكان في مؤتمر دعم وثيقة الأخوة الإنسانية، والذي أقيمت فعالياته بالقاهرة بمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية.

فيما أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي، عن تقديره لتلك الزيارة الهامة والتي يتصادف توقيتها مع ذكرى نصر أكتوبر، التي تجلت فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية والمحبة المتجذرة في المجتمع المصري منذ قديم الأزل، مثمنًا الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف ومؤسساته في دعم استقرار الوطن ونشر السلام على الصعيد العالمي.

شهد اللقاء كل من: القمص مرقس يوسف - مدير العلاقات العامة، القمص بيشوي يسي - راعي كنيسة تل الواسطي، الأب مخلص مصري - مدير مدارس الفرنسيسكان، الأب ميشيل زاهر- راعي كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، وراهبات قلب يسوع المصري.

تأتي الزيارة تفعيلًا لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي جاءت نتيجة جهود مخلصة لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس - بابا الفاتيكان؛ من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين الناس في العالم، حيث جاءت الوثيقة كثمرةٍ للصداقة الأخوية بين الشخصيتين الدينيتين العظيمتين لتقدم مخططًا لثقافة الحوار والتعاون بين الأديان.

حضر اللقاء كل من: اللقاء أ.د كمال كامل الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ. علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، أ. أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية، د. سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، أ.د/ إمام شافعي محمد حمودي - عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، د. ياسر عبد الصبور خليفه - نائب رئيس الفرع، أ.د حماده مصطفى - وكيل كلية اللغة العربية بنين بأسيوط.

الدكتور المحرصاوي يلتقي محافظ سوهاج لبحث سبل التعاون بين المنظمة ومحافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة.

ضم الوفد كلا من: الدكتور أحمد حمادي - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين - عميد كلية اللغة العربية بجرجا، وعلي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، وأحمد الحسيني - إدارة الفروع الداخلية، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا الى دور الأزهر الشريف الهام فى التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة الى الدور المجتمعى الفاعل.

من جانبه أوضح الدكتور محمد المحرصاوي جهود المنظمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال الدورات والتدريبات التي تعقدها المنظمة، بالإضافة إلى مجلة نور وإصداراتها المتميزة لتنشئة الأطفال على التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوي بإهداء درع المنظمة للسيد المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.

د. المحرصاوي في محاضرة بعنوان "منهج استخدام المراجع في البحث العلمي" بكلية اللغة العربية بجرجا

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة تحت عنوان: "منهج استخدام المراجع في البحث العلمي" للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجرجا، بحضور الدكتور أحمد حمادي - رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وبعض السادة عمداء الكليات.

بين خلالها الدكتور المحرصاوي الفرق بين المصدر والمرجع، موضحا أن المصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية، والمرجع ما كانت الحاجة إليه ثانوية أو تكميلية، وأن المصدر ينقل منه، والمرجع للرجوع إليه في تحقيق نص او تصحيح خطأ أو كشف ملتبس.

كما طالب الدكتور المحرصاوى الباحثين أن تكون لهم شخصية في أبحاثهم وأن يراعوا في أبحاثهم المنهجية والقواعد والأصول التي يجب أن تتبع في كتابة البحث.

في نهاية المحاضرة، قدم عميد الكلية درع الكلية؛ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ تقديرًا لجهوده العلمية، موجهًا الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، لما تقوم به من جهود كبيرة وأنشطة متميزة في خدمة الأزهريين.

أستاذ بجامعة الأزهر: الحدود في الإسلام لمنع وقوع المسلم في جرائم لا تتفق مع القيم

في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ألقى أ.د عبد البكر يحيى - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضره للطلاب الوافدين تحت عنوان "فقه الحدود والجنايات" ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الدراسة.

أوضح خلالها أهمية طلب العلم ومكانته باعتبار أن طلب العلم له مكانة كبيرة في الإسلام وأنه مقدم على التفرغ للعبادة، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة".

وأوضح الدكتور عبدالبكر، مفهوم "الحد" لغة وقال: إنه بمعنى المنع أو الزجر وبين أن الغرض من الحدود في الإسلام هو المنع من وقوع المسلم في جرائم وأمور لا تتفق مع قيم وأخلاق الإسلام حتى يعيش الناس في سلام.

أضاف الدكتور عبد البكر، أن الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع يجب أن تمنعها قوانين حتى تحفظ حقوق وواجبات الإنسان في المجتمع.

وأشار إلى أن الإسلام فرق بين الحد والتعزير حتى لا يخلط الناس بين المفهومين، وأوضح أن التعزير يأتي بمعنيين الأول بمعنى التوقير والاحترام وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه)، والثاني بمعني الإهانة والزجر والذي يحدد هذا هو سياق النص.

وأوضح أنه لابد من دراسه المفاسد التي تترتب على الجرائم التي تمس المجتمعات ووضع القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق وواجبات الأفراد بالمجتمع.

وفي ختام المحاضرة، حث الطلاب على ضرورة تعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية المرتبطة بالقوانين من علماء متخصصين حتى يستطيعوا الفهم الكامل لهذه الأحكام.

المحرصاوي يزور كاتدرائية دير الملائكة

التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، نيافة الأنبا يؤانس - أسقف أسيوط وتوابعها، وذلك بكاتدرائية دير الملاك بأسيوط.

في بداية اللقاء رحب نيافة الأنبا يؤانس، بالسيد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة والوفد المرافق له، مؤكدًا أنه مهما حاول المخربون العمل على إضعاف حالة المحبة والسلام التي تسود المجتمع في أوساط المواطنين بمحافظة أسيوط بصفة خاصة، وكافة أنحاء الجمهورية بصفة عامة، فلن يستطيعوا، مشيرًا إلى الدور الفعال للمنظمة ومؤسسات الأزهر في ترسيخ الأسس السليمة لدى أبناء الوطن الواحد بما يعود بالاستقرار على الوطن ويحفظ سلامته.

من جانبه أشار المحرصاوي إلى أن الله قد ذكر مصر في الكتب السماوية ووصفها بالأمن والأمان، كما تطرق سيادته إلى خطورة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إشعال الفتن والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن تسخير الجماعات المتطرفة للتكنولوجيا في استقطاب الشباب لأتباع الأفكار الهدامة، كما أعرب عن سعادته البالغة بتلك الزيارة؛ حيث إن الزيارات المتبادلة والأنشطة والفعاليات المشتركة تعمل على إبراز المبادئ السمحة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

شهد اللقاء أ.د كمال كامل الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ. علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، أ. أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية، د. سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، أ.د/ إمام شافعي محمد حمودي - عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، د. ياسر عبد الصبور خليفه - نائب رئيس الفرع، أ.د حماده مصطفي - وكيل كلية اللغة العربية بنين بأسيوط.