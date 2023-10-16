لليوم الثاني .. محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع|صور

ثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المبادرة التي أطلقتها الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لتفقد عدد من السلاسل التجارية ومنافذ ومعارض بيع السلع بأسعار مخفضة بمناطق سهل حمزة واللبيني وأحمد عرابي والسودان بأحياء الطالبية والهرم والعجوزة والدقي ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .



اطمأن المحافظ على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع المحافظ إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الاساسية مثل " الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز " بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.



والتقى محافظ الجيزة ببعض المواطنين المترددين على السلاسل التجارية واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضاءهم عن الأسعار مشدداً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه وتوفير كافة احتياجاتهم .



واكد المحافظ علي أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين .



كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء الطالبية والهرم والعجوزة والدقي ومدير مباحث التموين ومدير مديرية التموين ورئيس جهاز السرفيس ورئيس هيئة النظافة.

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