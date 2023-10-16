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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع الشعب الفلسطينى . إلغاء حفل ماجدة الرومي فى عمان

صدى البلد

كشفت إدارة دار الأوبرا بـ مسقط فى بيان لها عن  إلغاء حفل يوم المرأة العمانية والذى كانت تحييه المطربة ماجدة الرومى تضامنا مع الأحداث الفلسطينية. 

وجاء نص البيان :" تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كافة الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

رفض المخرج شربل يوسف وضع مشاهد من إنفجار مرفأ بيروت في كليبه الأخير مع المطربة ماجدة الرومي والذي يحمل اسم “عندما ترجع بيروت”.


وكشف عن السبب، قائلا إنه أراد ألا يكرر ماقدم في الأعمال السابقة وبحث عن الاختلاف وتقديم عمل فني جديد حتى خرج بالشكل الذي ظهر للجمهور.

كانت المطربة ماجدة الرومي نعت الفنان ايلي شويري الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عاما، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق #ايلي_شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الاغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد.

وتابعت: "مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الاصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟

مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن، ولم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين إسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟!

 

 

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