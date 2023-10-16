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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي: تطوير التعليم ليس في التابلت.. والثانوية العامة تحولت إلى معركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن تطوير التعليم ليس فى جهاز التابلت لأنه كان مجرد وسيلة لكن تطوير المناهج الدراسية هى الأساس.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في العلوم الانسانية ، والذى تنظمه جامعة بنها على مدار يومى 16 و17 أكتوبر الجارى بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء الكليات ، وقيادات الجامعة الأكاديمية ، والإدارية ، والباحثين ، والطلاب.

وقال "شوقى " أن الجميع كان همه الشاغل المرور من مرحلة الثانوية العامة دون الاهتمام بالتعليم ومستوى الامتحانات، مشيرا إلى أنها تحولت لمعركة لتحسين مخرجات التعليم وترسيخ أفكار البحث العلمي، وإكساب الطلاب مهارات التحول الرقمي من خلال بنوك الأسئلة والمعلومات والمعرفة.

واستعرض " شوقي " ،  إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة) ، عقب تولي مسئولية وزارة التعليم والتعليم الفني في فبراير 2017 ، بالإضافة إلي إدخال نظم التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تطوير الأبنية التعليمية، حيث استهدفت الدولة تغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تعليمية تضع أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهاز التابلت محافظ القليوبية جامعة بنها مرحلة الثانوية العامة

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