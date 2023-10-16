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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر وحنان مطاوع.. تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من "صوت وصورة"

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، العديد من الأحداث القوية التي تصدرتها الفنانة نجلاء بدر، بعد اكتشافها تورط زوجها في قضية تحرش واعتداء. 
 

تحاول نجلاء بدر في الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، الوقوف بجانب زوجها، وأرشدته إلى محامية للدفاع عنه بعدما تقدمت حنان مطاوع ببلاغ ضده. 

في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر في زوجها الذي يقوم بدوره مراد مكرم، وهو طبيب تعمل لديه حنان مطاوع وقام بالاعتداء عليها في مكتبه لكنه ينكر فعلته. 

تواجه نجلاء بدر زوجها لمحاولة معرفة الحقيقة منه لكنها ينكر، وفي الوقت نفسه تتحدث مع ابنيها عن ضرورة دعم العائلة، وعدم تصديق الشائعات التي تدور حول والدهما. 

مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

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