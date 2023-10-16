لأول مرة.. حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية |شاهد

نشرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لفتاة إسرائيلية أسيرة تبلغ من العمر 21 عاما.

وأوضح الفيديو أن الفتاة الإسرائيلية تتلقى العلاج على أيدي عناصر “حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس”، علي استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري.

وقال أبو عبيدة، إن “تلويح إسرائيل بهجوم بري لا يرهبنا، وجاهزون للتعامل مع أي قوة يزج بها إلى قطاع غزة”.

ولفت المتحدث باسم كتائب القسام، إلى أن هناك 200 إلى 250 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.

وأضاف في بيان له: "22 أسيرا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا وعندما تسمح الظروف الميدانية سنطلق سراحهم لأن ليس لدينا مشكلة معهم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات تمهيدا لاجتياح قطاع غزة بريا.