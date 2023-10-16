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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء المناورات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري الآن مناورات تمهيدا لاجتياح قطاع غزة بريا.

وقامت إسرائيل بتجميع حوالي 400 قطعة من معداتها العسكرية في المناطق المتاخمة لشمال قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية.

وحسب صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً، فإن ذلك يشير إلى احتمال أن إسرائيل تستعد لعملية برية، وتسرع في نشر قوات على مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وتشمل المعدات ناقلات جند مدرعة ومركبات مدرعة أخرى.

وتم التقاط الصور من قبل شركة “بلانيت لابس” الأمريكية في 15 أكتوبر.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج لشبكة “سي إن إن”، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستعد لعملية برية.

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ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، كان من المتوقع أن تبدأ العملية البرية الإسرائيلية في غزة نهاية الأسبوع الماضي لكنها تأخرت بضعة أيام على الأقل جزئيا بسبب الظروف الجوية التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير القوات البرية بغطاء جوي.

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