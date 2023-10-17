التموين تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار.. تخفيضات 35%.. وقائمة السلع الرئيسية بعد الخصومات.. اللحوم والدواجن أرخص 30 جنيها

التموين تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار:

مخزون السلع الاستراتيجية كافي لمدة عامين

النيل للمجمعات الاستهلاكية تطرح 44 سلع في 314 منفذ بالقاهرة والجيزة

مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة لمدة 6 أشهر

تخفيضات على السلع الأساسية تصل لـ35%..واللحوم والدواجن أرخص 30 جنيها

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها التابعة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية التي تعاني منها مصر ودول العالم نتيجة الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمية مؤخرا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بمبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا.

طرح منتجات بأسعار مخفضة

وأكد وزير التموين أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

وتشارك وزارة التموين في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والمصرية لتجارة الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة.

وأضاف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر مقبلة.

وتابع: أطراف المبادرة الرئيسين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

وأشار كمال، إلي أن هدف المبادرة هي تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% لـ20% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.

مشاركة بـ44 سلعة

وقال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق ارز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 314 مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بكميات ضخمة وتكفى حاجة المستهلكين.

بينما أكد أحمد عبدالعظيم مشرف قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ان الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.

قائمة السلع المخفضة وأسعارها

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا، مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

وقامت الشركة المصرية لتجارة الجملة بطرح السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة بنفس أسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيها.