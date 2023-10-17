هاني العتال: برفض لفظ تبرعات ومافيش رجل أعمال يقدر يصرف على نادي الزمالك

قال هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه لا يرى أن انتخابات 2023-2027 شرسة بل هادئة وصحية وفيها تناغم وأن الانتخابات الشرسة كانت في عام 2017 وأنه استطاع خلالها من إحراز نجاحا ضخماَ وأنه أكثر اتصالا مع أعضاء الجمعية العمومية ويعرف مشاكلهم سواء عبر الاستماع مباشرة بعد قرار الترشح أو من قبل ذلك منذ أزمات القيد وغيره .



وتابع خلال خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة ON:التنافس مع كابتن هشام نصر جو صحي لكني أكثر اتصالا مع أعضاء الجمعية العمومية وأعرف مشاكلهم أول ما رشحت نفسي نزلت الملعب مباشرة وسمعت المشاكل والتحديات ".



ورداً على الاتهامات أنه يخوض الانتخابات بأمواله وليس بفكره رد قائلاً : " نزلت بفكري مش بفلوسي وهناك من يقول الفكر أم المال وبعض الناس ترى أنهما متضادان والمال في الأساس يأتي من الفكر وليس العكس وعلاقتنا بالنادي ودعم النادي مش مرتبطة بالانتخابات وأنا ومن قبلي الوالد دورنا معروف ".



وقال “العتال” إنه يرفض لفظة " تبرعات " على مساهمات أبناء النادي في حل مشاكله ثلئلاً أن اسم نادي الزمالك كبير جداً ولا يستطيع رجل أعمال أن يعديه قدر أو يدعمه بشكل دائم لكن حلا لمشاكل الاني كان ضرورياً بل وجود خطط مستقبلية تعيد للنادي العريق مكانته ".



وتابع: " مافيش رجل أعمال يقدر يصرف على نادي الزمالك لأنه اسم كبير أنا عملت حاجات لحل أزمة وسواء كنت مرشح أو غيره كنت هساهم في حلها في التوقيت ده .



ورفض الاتهامات التي تروج أنه قام بتقديم رشوى انتخابية لخوض الانتخابات وأن تبرعه في هذا التوقيت لا يمكن اعتباره كذلك قائلاً : " ليست رشوة انتخابية أنا مدتش حد فلوس في إيده أنا دفعت فلوس الدعايا والحملة الانتخابية في حل مشكلات مثلاً 2 مليون جنيه لحل مشكلة أزمة قطاع كرة اليد ".

حل مشكلات

وواصل: “ السؤال الاهم أن مال الداعايا فيما تستخدم ؟ إستخدمت في حل مشكلات وكل المرشحين عملوا دعايا أنا إستخدمتها في حل مشاكل النادي ” .