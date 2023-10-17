عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان وفاتها.. أبرز المعلومات عن الفنانة سهام عبد السلام

الراحلة سهام عبدالسلام
الراحلة سهام عبدالسلام

توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، اليوم الثلاثاء، وهى تعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

وسهام عبد السلام هى فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998.

العرض المسرحي مشاحنات

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرض على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

الراحلة سهام عبدالسلام

ويعتبر العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة، و شارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022 .

العرض المسرحي بدر البدور

ومن أهم الأعمال التي قدمتها أيضًا الراحلة سهام عبد السلام هو العرض المسرحي" بدر البدور والبير المسحور" وكان من تأليف سهام عبد السلام وإخراج باسم قناوي ومن إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل، ومن المنتظر افتتاحه أواخر نوفمبر الجاري على خشبة مسرح متروبول.

وكانت فكرة العرض المسرحي تبرز فكرة تخويف الأطفال من المجهول والتشجيع على تجربة كل ما هو جديد ، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم.

ومسرحية "بدر البدور" كانت من بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مي الغيطي وفادي خفاجة وهادي بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومي للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوي.

سهام عبد السلام العرض المسرحي مشاحنات بدر البدور مسلسل واحة الغروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

مهرجان أيام قرطاج السينمائية يعلن عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية

وفاة الفنانة والناقدة سهام عبد السلام

من حلق الشعر لغطاء الرأس.. أبرز لقطات لينا الفيشاوي بعد إثارتها للجدل

نشرة الفن| أحد ظهور لـ لينا الفيشاوي.. فارق العمر بين مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فتاة إسرائيلية

قضيتنا الأبدية.. ملحم زين يرسل رسالة دعم للفلسطينيين

أخبار الفن| رد حورية فرغلي على تصريحات ريم حسن .. زفاف مجدى الهواري .. حقيقة إحياء نانسى عجرم حفل زفاف إسرائيلي

مساؤكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة.. نبيلة عبيد بعد تكريمها بالإسكندرية

سهير المرشدي أبرز المكرمين فى الدورة الخامسة من ملتقي القاهرة للمسرح الجامعي

ترشيحاتنا

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

هل يجوز الإنفاق من الصدقة الجارية على تدريب القائمين على الأيتام؟.. دار الإفتاء ترد

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ