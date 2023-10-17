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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنانة والناقدة سهام عبد السلام

الفنانة والناقدة
الفنانة والناقدة سهام عبد السلام

توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، اليوم الثلاثاء، وتعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرضت على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

ويعتبر العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة، و شارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022 .

سهام عبد السلام العرض المسرحي مشاحنات دار الاوبرا المصرية

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