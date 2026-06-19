بعد حديثه عن التوسل لصورة.. ميلوني تتهم ترامب باختلاق القصص

عادت العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى دائرة التوتر مجدداً، بعد أيام قليلة من ظهور مؤشرات على تحسنها خلال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في فرنسا.

وجاء التوتر الجديد عقب تصريحات أدلى بها ترامب لقناة تلفزيونية إيطالية، زعم فيها أن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معه على هامش القمة، الأمر الذي دفع رئيسة الحكومة الإيطالية إلى الرد بقوة، واصفة تصريحاته بأنها "مختلقة بالكامل".

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها فوجئت بتصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن ما قاله لا يمت للحقيقة بصلة. وأضافت أن ترامب يُظهر تشدداً أكبر تجاه حلفاء الغرب مقارنة بموقفه من خصوم الولايات المتحدة.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن "إيطاليا لا تتوسل لأحد"، معتبرة أن تصريحات ترامب مخيبة للآمال، لاسيما في ظل ما وصفته بتعامله المتساهل مع خصوم الغرب.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة يومي الأحد والاثنين، على خلفية الأزمة التي أثارتها تلك التصريحات.

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع قناة "La7" الإيطالية إن ميلوني كانت ترغب بشدة في التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع، مضيفاً أنه وافق على ذلك بدافع الشفقة، وفق تعبيره.

يأتي هذا السجال بعد فترة قصيرة من ظهور الزعيمين في أحاديث جانبية خلال قمة السبع، وسط مؤشرات على تجاوز الخلافات السابقة بينهما، والتي تفاقمت على خلفية تباين مواقفهما بشأن الحرب في إيران.