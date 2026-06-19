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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال 3 جثامين من ضحايا غرق شاطئ إدكو بالبحيرة.. وجارٍ البحث عن الرابع

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، البحث على غريق شاطىء إدكو، الذي لقي مصرعه اليوم الجمعة، خلال السباحة، بينما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال ثلاثة جثامين، وتم إيداعهم ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي.

وشهدت مدينة إدكو في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حادثًا ماساويا، راح ضحيته 4 أشخاص غرقًا في شاطيء إدكو أثناء التنزه والاستحمام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال 3 جثامين من المياه، وجار البحث على المفقود الرابع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وجود حالات غرق بشاطىء إدكو، أثناء الإستحمام، وبالانتقال والفحص تبين غرق ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

الضحايا هم:- عبدالرحمن إبراهيم أبو سماحة، 15 عامًا، محمد فتحي بسيوني المادنة، 42 عامًا، على عبد الخالق أبو المكارم، 14 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية كفر الشيخ حسن التابعة لمركز الرحمانية، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما تواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثمان المفقود الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظة البحيرة جثة غرق مركز إدكو

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