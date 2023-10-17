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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصارع الزمالك على ضم نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن طلب أسامة جلال، نجم دفاع نادي بيراميدز، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك منافسة كبيرة بين الأهلي والزمالك على ضم أسامة جلال، في الفترة المقبلة”.

أسامة جلال يطلب الرحيل عن بيراميدز

وأضاف: “أسامة جلال، يتبقى على انتهاء عقده مع بيراميدز موسمين، وطلب اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق السماوي في يناير؛ بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية”.

واختتم: “القرار الأول والأخير بشأن رحيل أسامة جلال، من عدمه، سيكون في يد إدارة نادي بيراميدز”.

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