متطوعون يعدون الطعام على الحطب بعد انقطاع الوقود عن قطاع غزة

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بعد تعرضها لقصف متواصل وهجمات متواصلة من قبل جيش الاحتلال.

ويعمل وائل النصار برفقة متطوعين لإعداد الطعام حوالى 3 آلاف وجبة يوميا على نار الحطب لعدم توفر الوقود أو الكهرباء في قطاع غزة.

ويقول النصار ليورونيوز: " نحضر كل يوم حوالي 3-4 آلاف وجبة لا تكفي لجميع النازحين ونظرا لانقطاع المحروقات وخاصة الغاز وندرة المواد الغذائية في الأسواق نطبخ على الحطب."

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه والمواد الغذائية.