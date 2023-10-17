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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 92 ألفا و322 شقة و79 مشروعا خدميا لمحدودي الدخل بحدائق العاصمة

خلال الزيارة
خلال الزيارة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان المشروع.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالي عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها.

كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودي الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.

عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية

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