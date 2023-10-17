علوم حلوان: المؤتمر الدولي الأول للعلوم الاستدامة يعمل على تبادل الخبرات بين الباحثين

بدأت منذ قليل فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لكلية العلوم جامعة حلوان تحت عنوان "العلوم والاستدامة" ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى غدا الأربعاء بمجمع الفنون والثقافة.

ويناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية و الدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.



و صرح الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة و رئيس المؤتمر انه يناقش المؤتمر خلال قطاعاته على مدار يومين العديد من المحاور متمثلة فى الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، والفيزياء النووية والفيزياء الحيوية والفيزياء الطبية والفيزياء الإشعاعية وفيزياء الجوامد وفيزياء الليزر وعلوم المواد النانونية وتطبيقاتها، الكيمياء التطبيقية والحيوية والعضوية والصناعية والطبية، والعلوم البيولوجية ، والنبات والميكروبيولوجيا، وعلم الحيوان والفسيولوجى، والمناعة والوراثة ، والعلوم البيئية، وتغيرات المناخ، والجيولوجيا والجيوفيزياء ، و يتم مناقشة هذه القضايا حرصا علي تحقيق تبادل الخبرات بين الباحثين

و تابع الدكتور جلال الجميعي انه يقام علي هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل فى موضوعات" استخدام العزوم الإلكترونية المغزلية في تخزين المعلومات، علوم البترول، الحاضنات التكنولوجية".



جدير بالذكر انه قد قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم بعمل جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد تفقد سيادتة أحوال الطلاب وقام بجولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية وكان في استقباله الدكتور اسامه امام عميد الكلية.

وخلال الزيارة عقد رئيس جامعة حلوان، اجتماع للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور اسامة امام عميد الكلية، الدكتور عمرو السيد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الحساب العلمي.

وتم مناقشة خطوات التحول الرقمي بجامعة حلوان والمعوقات التي تواجه جامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى نقل البيانات على نظام " ابن الهيثم" فى فترة وجيزة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استحداث نظام مطور باحدث الامكانيات يؤدى الى سرعة فى الأداء ويتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك وهذا يتطلب بنية تحتية قوية ، لذا يجب الاهتمام بتجهيز مجموعة مدربة ذات كفاءة للدعم الفنى،وحث على إزالة أي تحديات أو معوقات تعوق إدخال بيانات الطلاب.

كما استعرض الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي منصة جامعة حلوان للكتاب الالكتروني وابدى الدكتور السيد قنديل توجيهاته بمراجعة نسبة الاقتباس للكتاب الجامعي لضمان أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب .

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أنه تم النشر على المنصة طبقا للمواصفات وتم حتى الآن رفع ٢٨٦٠ كتاب وتسجيل ١٣٥٣ من أعضاء هيئة التدريس لديهم كتب فعلية داخل المنصة.



وتطرق الى توضيح اللوائح وكذلك كيفية اظهار الكتب لكل طالب وفقا لتخصصه حسب النظام الفصلي أو الساعات المعتمدة.

حضر الاجتماع الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.



جامعة حلوان

IMG-20231017-WA0019

IMG-20231017-WA0018

IMG-20231017-WA0017

IMG-20231017-WA0016

IMG-20231017-WA0023