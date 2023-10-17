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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد فعل من غادة عادل بعد زواج مجدى الهوارى.. شاهد

غادة عادل ومجدى الهوارى
غادة عادل ومجدى الهوارى

بدأت الفنانة غادة عادل أمس ، تصوير أولى مشاهد مسلسل “حالة خاصة” والمقرر عرضه قريبا على منصة watch it ، وذلك بالتزامن من احتفال المخرج مجدى الهوارى بحفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود.

و أعلن المنتج طارق الجناينى ،بدأ تصوير المسلسل عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، المسلسل من بطولة غادة عادل ، طه دسو ، حسن أبو الروس ومن إخراج عبد العزيز النجار.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو للمخرج مجدى الهوارى من حفل زفافه  على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وظهر مجدى الهوارى يرقص على أنغام أغنية “بنت الجيران” بحضور أبنائه وعدد من الأصدقاء والمقربين. 

حصل صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري والإستايلست دنيا عبد المعبود.

ويأتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

تهاني لـ مجدي الهواري

وتلقى مجدي الهواري كثير من التهاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل عدد من متابعيه ومحبيه ولكن مجدي الهواري لم يعلق على هذا الأمر والتزم الصمت.

وحرص المخرج مجدي الهواري، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري في الصورة برفقة ابنته وعلق قائلا: “في العمل”، ما أثار إعجاب المتابعين ورجحوا دخول ابنته إلي المجال الفني.

كان المخرج مجدي الهواري، كشف كواليس وتفاصيل إخراجه لـ مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقال مجدي الهواري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “ مساء دي إم سي” المذاع على قناة “ دي إم سي”: “فخور بمتابعة وزير التعليم طارق شوقي لمسلسل دايما عامر الذي يناقش قضايا كثيرة في التعليم”.

وأضاف مجدي الهواري:" كنت قلقان من رد فعل الجمهور من فكرة مسلسل دايما عامر، لكني سعيد برد فعل الجمهور السعيد بتفاصيل المسلسل والقضايا المطروحة".

الاستايلست دنيا عبد المعبود أليس المخرج مجدي الهواري الفنانة غادة عادل حسن أبو الروس دنيا عبد المعبود

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