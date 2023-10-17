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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة الموسيقار منير مراد، ربما لا يعرف الكثيرون عن منير مراد سوى أنه ذلك الفتى المرح خفيف الظل شقيق الفنانة ليلى مراد وفي الواقع يعد هذا ظلما كبيرا للموسيقار الراحل حيث يعتبر علامة مضيئة في تاريخ الموسيقى ورائدا من رواد الفن الاستعراضي و الاغنية الخفيفة.

ميلاد منير مراد

ولد موريس زكي مراد في 13 يناير 1920 بالقاهرة لأسرة فنية من اصل يهودي ، فوالده زكي موردخاي كان يعمل ملحنا و شقيقته هي الفنانة الكبيرة ليلى مراد ..

درس منير مراد في الكلية الفرنسية ثم خرج بعدها ليعمل أعمالا بسيطة إلى أن دخل مجال السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج في فترة الأربعينيات. 

منير مراد

الاتجاه لموسيقى الجاز 

إتجه منير مراد في بدايته للتلحين على موسيقى الجاز التي كانت رائجة وقتها في الغرب و لكنه واجه صعوبات في الترويج لها و إقناع المنتجين بها في مصر إلى أن لحن للفنانة شادية اغنية "واحد اتنين" فكانت البداية الحقيقية .

وضع منير مراد أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات و التي كانت تؤديها النجمات تحية كاريوكا ، سامية جمال و نعيمة عاكف .

اتجه منير مراد للسينما و لكنه لم ينجح فيها ربما لثقافته الفرنسية او لملامح وجهه التي تشبه "الخواجات" و التي حصرته في ادوار معينة فلم يقدم للسينما سوى ثلاثة افلام هي : أنا وحبيبي ، نهارك سعيد وموعد مع إبليس.

منير مراد

تعاونه مع الفنانة شادية

ارتبط صوت الفنانة المعتزلة شادية بالملحن منير مراد فقدم لها على مدى عشرين عاما باقة من أروع أغانيها أشهرها :
إن راح منك يا عين ، الو الو ، اوعى تسيبني ، اسم الله عليك ، الدنيا مالها ، تعالي اقولك ، حاجة غريبة ، دور عليه ، سوق على مهلك ، شبك حبيبي ، ما اقدرش احب إتنين ، يا سارق من عيني النوم ، يا دبلة الخطوبة ، لسانك حصانك ، يا دنيا زوقوكي ، وعد و مكتوب ، و منايا اغني ...

وعندما اراد الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن يخرج من عباءة الحزن و الشجن لم يجد أمامه سوى صانع البهجة منير منير فقدم له : تعال أقول لك ، حاجة غريبة ، إحنا كنا فين ، ضحك ولعب ، وحياة قلبي و أفراحه ، بكرة و بعده ، بأمر الحب ، بحلم بيك ، قاضي البلاج ، أول مره تحب يا قلبي .

كما قدم منير مراد عشرات الألحان الناجحة مثل "شغلوني عيونك" لفايزة أحمد – "يعني و بعدين" لنجاح سلام – "آه من الصبر" لشريفة فاضل – "غلاب الهوي" لمها صبري – – "قسمة و نصيب" لهاني شاكر – "من يوميها" لوردة الجزائرية – "أنا أحبك" لعايدة الشاعر – "إبعد عن الحب" لعادل مأمون – "شفت الحب" لمحرم فؤاد – "مرجيحة الحب" لليلي جمال – "كعب الغزال" لمحمد رشدي – "تسلم لقلبي" لهدي سلطان – "ابعد يا حب" لعفاف راضي –" أبو شامة اسكندراني" لطروب و "اللي اتمنيته لقيته" لصباح ..

منير مراد

 أشهر منير مراد إسلامه و تزوج من الفنانة المعتزلة حاليا سهير البابلي ..

 توفي منير مراد في 17/ 10/ 1981 عن عمر يناهز الستين عاما أثر أزمة قلبية مفاجئة بعد سنوات من العزلة و الاكتئاب و لم يشهد جنازته سوى اثنين فقط هما أبناء شقيقته ليلى مراد زكي و اشرف و لم تنشر الصحف خبر وفاته إلا بعد ثلاثة أيام من دفنه ويرجع ذلك للظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات ..

منير مراد الفنانة ليلى مراد تحية كاريوكا رواد الفن سامية جمال محرم فؤاد ميلاد منير مراد موسيقى الجاز

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