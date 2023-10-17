إعلام عبري يزعم استهداف منزل شقيق إسماعيل هنية ووقوع إصابات

زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف منزل شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، في قطاع غزة ووقعت اصابات داخل المنزل.

وحسب مزاعم “يسرائيل هيوم”، فإن أبناء شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، قد توفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استشهاد أيمن نوفل، القائد العسكري بالجناح المسلح في ضربة جوية إسرائيلية.

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استشهاد فؤاد أبو بطيحان مسؤول المعابر جراء قصف إسرائيلي لمنزله.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" ب "استشهاد اللواء فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط قطاع غزة".