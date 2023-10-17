عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري يزعم استهداف منزل شقيق إسماعيل هنية ووقوع إصابات

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف منزل شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، في قطاع غزة ووقعت اصابات داخل المنزل.

وحسب مزاعم “يسرائيل هيوم”، فإن أبناء شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، قد توفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استشهاد أيمن نوفل، القائد العسكري بالجناح المسلح في ضربة جوية إسرائيلية.

اعتراف بالفشل وحرب شاملة.. ماذا قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بشأن حماس؟

ندين الأعمال الإرهابية.. تعليق عاجل من روسيا بشأن اتصالاتها مع حركة حماس

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استشهاد فؤاد أبو بطيحان مسؤول المعابر  جراء قصف إسرائيلي لمنزله.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" ب "استشهاد اللواء فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط قطاع غزة".

هنية إسماعيل هنية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن زيادة عدد قتلاها في إسرائيل إلى 21 شخصا و11 مفقودا

مستوطنات وتجمعات جيش الاحتلال.. المقاومة الفلسطينية تعاود قصف إسرائيل

إعادة الكهرباء والمياه .. "العفو الدولية" تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

الصحة الفلسطينية: المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

السكان يموتون.. الأمم المتحدة تحذر من مأساة وشيكة في قطاع غزة

بسبب قطاع غزة.. غضب واسع في الاتحاد الأوروبي من رئيسة المفوضية

تحسبا لاشتعال الصراع.. إجراء عاجل من الخطوط الجوية اللبنانية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

مصر تشارك في قمة رباعية بعمان لبحث التهدئة في غزة

استشهاد 14 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة هنية بغزة

زيادة هائلة بالإيرادات.. قرارات جديدة من قناة السويس أهمها رفع رسوم العبور

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

كارثة متكاملة الأركان.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

فيديو

مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ