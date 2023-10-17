الأوقاف: فوز إمامين وإدارية بجائزة التميز الوظيفي لعام ٢٠٢٣م

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فوز إمامين وإدارية في جنوب سيناء بجائزة التميز الوظيفي لعام ٢٠٢٣م.

جائزة التميز الوظيفي

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه قد فاز الشيخ محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب ، وجائزته: (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير) والشيخ حمزة محمد عبد الوهاب - إمام وخطيب، وجائزته: (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

الفائزون بجايزة التميز الوظيفي

كذلك فازت، عزة محمود عزمي فرغل - محاسب ومراجع، وجائزته : (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير)، وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف جنوب سيناء ، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتي هذا عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة.

وأطلقت جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة ، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

شهادات جودة الأداء الدعوي

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح شهادة جودة الأداء الدعوي لكل من :

- الدكتور هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني.

- الدكتور أيمن علي أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

- الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- الدكتور السيد حسين عبد الباري - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.

- الدكتور طارق عبد الحميد - مدير عام العلاقات الخارجية السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.

- الدكتور محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية.

متمنيًا لهم كل التوفيق

الأفضل في مقارئ الأعضاء

وفي إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية، نشرت وزارة الأوقاف، أفضل ثماني مديريات أداءً، وهي:

الدقهلية

الغربية

الوادي الجديد

أسيوط

أسوان

المنوفية

دمياط

جنوب سيناء

مكافأة منظومة الرد على الشكاوى

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مكافأة قدرها ألف جنيه لمدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وخمسمائة جنيه لكل من العاملين المسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف، نظرًا لما بذلوه من جهد في الرد على الشكاوى والاستجابة السريعة لها.

جاء ذلك بناء على تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، وما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ونظرًا لجهودهم في خدمة المواطنين والرد على ما ورد من شكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والعمل على حلها بنسبة 100% لمدة تسعة أشهر على التوالي من شهر يناير حتى سبتمبر لهذا العام 2023م.

اعتماد واعظات جدد

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (5) واعظات معتمدات جديدات، وهن:

م الاسم المديرية

1. منى تهامي علي تهامي الإسكندرية

2. نوسة محمد عاشور السيد الإسكندرية

3. سحر سعيد حسن علي دياب الجيزة

4. حنان محمد زكي عبد الله الجيزة

5. سيدة عثمان عبد السلام أبو العلا الجيزة