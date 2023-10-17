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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال استقباله الطلاب الجدد..رئيس جامعة العريش: برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة العريش

شهد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ،  حفل استقبال الطلاب الجدد بعدد من كليات الجامعة ، بحضور  النواب و عمداء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

واستهل رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، كلمته بتهنئة الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم عاما دراسيا متميزا. 

 

برامج دراسية:


وأشار رئيس الجامعة،  إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم في التدريس ..حيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة،  لإعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة وسوق العمل وذلك من خلال رؤية الجامعة في نقل الجامعة الى جامعة ذكية. 

كما حث الطلاب على الالتزام بأخلاقيات وتقاليد الحرم الجامعي في كل سلوكياتهم ليكونوا خير سفراء لأسرهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة فهي الرافد الثاني في تكوين شخصية الطالب.

كما تقدم  رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لإدارة  الكليات والعاملين بها مثمنًا دورهم ودور الجامعة بالنهوض بالجامعة ، كما حث الطلاب على بذل الجهد ومزيد من التفاؤل والنجاح لرفع راية الجامعة والوطن وبذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وطلب من جميع الحضور الاعتزاز و الانتماء لمصرنا الحبيبة و تاريخها العريق وان يعطوا بلدهم بدون مقابل وأن يحافظوا على المشروعات العظيمة التي تمت في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

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العريش الطلاب حفل استقبال الكليات

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