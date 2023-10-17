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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في غزة خلال ساعات.. الصحة الفلسطينية تستغيث بدول العالم

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية تستغيث بدول العالم

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، بزيادة الضغط العالمي لإدخال الدعم لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعا صحية كارثية.

وقالت الكيلة، إن “القطاع الصحي في قطاع غزة قد ينهار خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الإنهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

كما أصدر مسؤولو الصحة في قطاع غزة، “نداء استغاثة عاجل” لجميع مالكي محطات الوقود وكل من لديه أي ديزل لإنقاذ حياة “الجرحى والمرضى”.

وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الوقود، إلى جانب المياه والغذاء والكهرباء، كجزء من حصارها الكامل منذ أكثر من أسبوع، تاركة النظام الصحي في القطاع على حافة الانهيار.

ووصفت المنظمات الوضع بأنه كارثة إنسانية، واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على مناقشة كيفية إيصال المساعدات إلى غزة.

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وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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