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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: الاشتباكات مع حماس قد تستغرق شهورا أو سنوات

قطاع غزة
قطاع غزة

زعم مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إن حملة القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قد تستغرق أشهرا أو سنوات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسؤول الإسرائيلي، إن “إلغاء عدد كبير من الضربات لتجنب إيقاع خسائر بشرية في صفوف المدنيين في قطاع غزة”.

وأضاف: “كل هدف في قطاع غزة أقره أعلى مستوى في الجيش”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شهدت زيادة في أنشطة حزب الله على الحدود الشمالية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “استخدام قواتنا للفسفور الأبيض في قطاع غزة غير مؤكد.. لكن استخدامه “مشروع” في حالات معينة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المقاومة الفلسطينية حماس قطاع غزة

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