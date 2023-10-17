بالحطة الفلسطينية.. مها أحمد ومجدي كامل في وقفة التضامن بنقابة الممثلين |شاهد

حضرت الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل وقفة التضامن مع الشعب الفلسطيني بنقابة الممثلين مساء اليوم.

حرصت الفنانات لبلبة وسيمون على حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية الذى يعقد اليوم أثر تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.



وقد دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، داعيا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية ، شارع البحر الأعظم ، الجيزة.

وأعربت هاجر الشرنوبي عن حزنها لما يحدث فى فلسطين وتفاقم الأزمة الفلسطينية.

وأضافت هاجر الشرنوبي عن ما تداول عن اللاعب محمد صلاح،معلقة: “ زعلانة جدا لأنى كنت متعشمة إنه لازم يتكلم مش بس يتبرع، الناس عملتلوا أغنية فكان لازم على الاقل يطلع يتكلم”.