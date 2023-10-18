ماذا يحدث للحامل عند تناول الشمام؟

قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الشمام للحامل.



أليافه تساعد على تخفيف الغثيان أثناء فترة الحمل

يقلّل اضطرابات جهاز الهضم.

يهدئ الأعصاب.

يَحمي الجنين من خطر الإصابة بالتشوّه العصبي؛ لاحتوائه على حمض الفوليك.

يُعطي الأم الطاقة والنشاط بسبب فيتامين ب الذي يُعدّ أحد مكوناته.

يخفف من الإمساك.

يخفض الحرارة.

ينشّط الدورة الدموية.

يُسبّب انخفاضاً شديداً في ضغط الدم

يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة التي تُسبّب الانتفاخ لوجود كميّةٍ كبيرةٍ من الماء فيه.

أضرار الشمام :

اضطرابات في القولون

عسر الهضم بسبب كثرة الألياف الموجودة فيه.

تعفّن والتهابات في الأمعاء.

ثقل ومغص في المعدة قد ينتج عنه الإسهال.

مشاكل لمرضى السكر.

يجب غسل قشرته قبل تقطيعه لاحتوائها على بكتيريا ضارة.