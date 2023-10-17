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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع أداء وبطارية جبارة.. تحفة جديدة من Honor هونر تقلب الأسواق

هاتف هونر القادم
هاتف هونر القادم Honor Play 8T

تستعد شركة Honor هونر الصينية لإطلاق هاتف متميز من شأنه أن يقلب موازين الهواتف الذكية، حيث يأتي بعدد من المواصفات القياسية، في الأداء والكاميرا بالإضافة إلى بطارية ضخمة  6000 مللي أمبير في الساعة.  

 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف هونر القادم Honor Play 8T  من المقرر إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة في الصين، ومن ثم سيتم إطلاقه في السوق العالمية خلال أسابيع قليلة. 

 

وسيوفر هاتف هونر Honor Play 8T ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد 13. 

وبالنسبة للتصوير الفوتوجرافي، فسيحتوي هاتف هونر Honor Play 8T على إعداد كاميرا مزدوجة مصحوبة بفلاش LED، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل. 

 

وسيقدم هاتف هونر Honor Play 8T بطارية بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات على الأقل، مع فتحة بطاقة SIM، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Magic OS 7.2 المستندة إلى Android 13 .  

 

 

 

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