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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية: إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات حتى الآن

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تعمل على ايجاد حلول لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات حتى الآن. 


وتابع "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الإعلام  الغربي يُحمل مصر مسؤولية فتح المجال لعبور رعاياهم من معبر رفح، مشيرًا إلى أن مصر أوضحت أن السبب في تعطيل معبر رفح  هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يروع كل من يقترب من هذا المعبر، ويمنع من دخول المساعدات للجانب الفلسطيني.


 ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن لا يُعرض معبر رفح لأي مخاطر لكي تصل المساعدات في ظل الوضع المأساوي لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال قامت بقصف مستشفى أدى لوفاة مئات الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مصرية مع كافة الاطراف الفاعلة دوليًا،  للتركيز على وقف القصف المستمر العشوائي على قطاع غزة، ووضع رؤية مستقبلية للتعامل مع القضية الفلسطينية.  

أضاف أن  هناك توافق عالمي على ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال اقامة دولة فلسطينية مستقبلة، ومن ثم حديث  مصر مع الأطراف الدولية حول كيفية تحقيق هذا الهدف في ظل المواجهات على الأرض في قطاع غزة الآن، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية لم تموت ومطروحة بقوة.

 

وزارة الخارجية الخارجية غزة قطاع غزة رفح

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