بوصفات طبيعية ومن منزلك.. علاج تساقط الشعر

فوائد الكركم المتعددة للجمال معروفة على نطاق واسع، فماذا عن فوائد الكركم للشعر؟ هل تعلم أن الكركم يمكن أن يفيد صحة فروة رأسك بطريقة يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر؟

يعتبر زيت الكركم علاجاً طبيعياً وفعالاً لعلاج تساقط الشعر، من خلال دمجه في روتين العناية بالشعر، يمكنك تغذية فروة رأسك وتعزيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر. دعونا نلقي نظرة على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إضافة زيت الكركم إلى روتين العناية بالشعر.



زيت الكركم لتساقط الشعر

1. قناع الشعر بزيت الكركم إحدى أسهل الطرق للاستفادة من زيت الكركم لتساقط الشعر هي عن طريق صنع قناع للشعر. إليك وصفة بسيطة لتبدأ بها:

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الكركم مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. - ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك، ودلكيه بلطف، اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل شطفه بشامبو خفيف.

2. شامبو مملوء بزيت الكركم طريقة أخرى فعالة لدمج زيت الكركم في روتين العناية بالشعر هي استخدام شامبو مملوء بزيت الكركم، يمكنك إما شراء مثل هذا الشامبو أو صنعه بنفسك عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت الكركم إلى الشامبو العادي، لن يساعد ذلك في تقليل تساقط الشعر فحسب، بل سيوفر أيضًا تغذية لفروة رأسك.

3. تدليك فروة الرأس بزيت الكركم يمكن أن يساعد تدليك فروة رأسك بزيت الكركم على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

إليك كيفية القيام بذلك:

خذ بضع قطرات من زيت الكركم وقم بتسخينه قليلاً

دلكي فروة رأسك بلطف بالزيت باستخدام حركات دائرية لمدة 10 دقائق تقريبًا

اتركي الزيت لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله.

