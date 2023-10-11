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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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5 علاجات طبيعية لـ شعر الأطفال| تخلصي من كل المشاكل

5 علاجات طبيعية لـ
5 علاجات طبيعية لـ شعر الأطفال

شعر الأطفال هو الخيوط الناعمة والناعمة التي تنمو حول خط الشعر. يمكن أن تكون مصدر إحباط للعديد من الأفراد الذين يرغبون في الحصول على خط شعر أكمل وأكثر تحديدًا. لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو شعر الصغير الذى يسمى baby hair

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1. الصبار، معروف بفوائده العديدة في تعزيز نمو الشعر. ضعي جل الصبار الطازج مباشرة على فروة رأسك وقم بتدليكه بلطف. اتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل شطفه بالماء الفاتر.

2. زيت الخروع، غني بالمواد المغذية والأحماض الدهنية التي تغذي بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى زيادة نمو شعر الطفل. قومي بتدفئة بعض زيت الخروع ثم ضعيه على فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة. اتركه طوال الليل واغسله في الصباح.

3. عصير البصل ،يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر بما في ذلك شعر الأطفال. استخرجي عصير البصل، وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة ساعة أو نحو ذلك، ثم اشطفيه جيدًا. 
4. حليب جوز الهند، مليء بالدهون الأساسية والبروتينات التي تغذي بصيلات الشعر من الداخل، مما يؤدي إلى شعر أطفال أكثر صحة بمرور الوقت. ضعي حليب جوز الهند الطازج على فروة رأسك باستخدام كرة قطنية أو أطراف أصابعك. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل الشطف.

5. تدليك فروة الرأس يمكن لتدليك فروة الرأس بانتظام أن يحسن الدورة الدموية في بصيلات الشعر، مما يعزز نمو شعر الطفل. استخدمي أطراف أصابعك لتدليك فروة رأسك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق يوميًا.

الاطفال شعر الأطفال تعزيز نمو شعر الصبار عصير البصل حليب جوز الهند

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