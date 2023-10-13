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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

صدى البلد

يحتاج الشعر المجعد إلى عناية واهتمام خاصين للحفاظ على صحته وجماله.. تم استخدام الزيوت التقليدية لعدة قرون في الهند لتغذية الشعر المجعد والحفاظ عليه، فيما يلي أهم خمسة زيوت تقليدية ينصح بها بشدة للعناية بالشعر المجعد.

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1. زيت جوز الهند 

يعد زيت جوز الهند خيارًا شائعًا للشعر المجعد نظرًا لقدرته على اختراق جذع الشعرة وترطيبها وتقليل فقدان البروتين. كما أنه يساعد في التحكم في الشعر المجعد وتعزيز اللمعان وتعزيز صحة فروة الرأس بشكل عام.

2. زيت اللوز 

غني بالفيتامينات E وD وB1 وB6 وA التي توفر التغذية لبصيلات الشعر. فهو يساعد في جعل تجعيد الشعر أكثر قابلية للإدارة عن طريق إضافة الرطوبة ومنع التكسر. يضيف زيت اللوز أيضًا بريقًا إلى تجعيد الشعر الباهت.

3. زيت الخروع 

معروف بقوامه السميك مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحديد تجعيد الشعر وترويض الشعر المجعد. إنه يرطب خصلات الشعر بعمق مع تعزيز النمو الصحي لبصيلات الشعر الجديدة.

4. زيت الجوجوبا 

يشبه زيت الجوجوبا الزهم الطبيعي الذي تنتجه فروة رأسنا مما يجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالشعر المجعد. إنه يرطب تجعيد الشعر الجاف بشكل فعال دون أن يتركه دهنيًا أو مثقلًا

5. زيت السمسم 

غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على تغذية وتقوية الشعر المجعد. يوفر ترطيبًا عميقًا ويحسن سهولة التحكم ويعزز فروة الرأس الصحية.

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