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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب تم تداوله خلال الدقائق الماضية بعد القصف الإسرائيلي لمستشفى غزة والذى أودى بحياة آلاف من الفلسطينيين .

وقد ظهر في مقطع الفيديو طفل فلسطيني في مقتبل العمر وهو مُصاب بعدة إصابات بالغة في مختلف الجسم ويتأكد من أخيه أنه حي بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة.

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القصف الإسرائيلي

على الجانب الآخر قد ظهر في مقطع الفيديو بكاء العديد من  الأطفال حوله وهم يحاولون تهدئته وفي الوقت نفسه يحاولون الاطمئنان أنه مازال حيًا وطمأنته في الوقت نفسه على أهله ويطلبون منه ترديد “بسم الله” ويرددون في الوقت نفسه بعض كلمات الآسى والخوف التي تظهر مدى الهول والصدمة من الأحداث .

 

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