خبير إستراتيجي: الولايات المتحدة تتولى مسئولية التغطية على جرائم الاحتلال في غزة

علق الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: إن إدارة الدولة المصرية للأزمة أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادر على قيادة سفينة الوطن في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الولايات المتحدة تتولى مسئولية التغطية على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والأمر يحتاج لمزيد من الضغوط الدولية لإنهاء أزمة حصار قطاع غزة.

وتابع: "مصر مستهدفة بشكل أساسى، ولكن لازم نقول شكرًا لقائد يقود السفينة ويحافظ على السلام بالمنطقة والأمن القومى المصري".