تحرك إسرائيلي عاجل بعد مطالبة مواطنيها بمغادرة تركيا على وجه السرعة

أعلنت شركة "إل عال" الإسرائيلية، أنه في ظل تحذير السفر للإسرائيليين في تركيا، ستقوم شركة "صن دور" التابعة لمجموعة "إلعال" بتشغيل رحلة إنقاذ من إسطنبول اليوم في الساعة 21:30 (بالتوقيت المحلي)، وذلك لتسهيل سرعة خروج مواطني إسرائيل من تركيا على وجه السرعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه بالإضافة إلى ذلك، ستفتح شركة العال المقاعد المتاحة على رحلاتها من أثينا إلى إسرائيل للإسرائيليين الذين سيصلون من تركيا إلى اليونان بشكل مستقل – وستسمح لهم بالصعود على متن الرحلات الجوية إلى إسرائيل مجانًا (باستثناء ضرائب الموانئ).