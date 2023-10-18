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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 64 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. أفضل موبايل هونر Honor في السوق

هاتف هونر HONOR X8
هاتف هونر HONOR X8

يعد هاتف HONOR X8 من شركة هونر الصينية خيارا مناسبا للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة أبرزها كاميرا فائقة الدقة مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب السعر المناسب. 

   

وجاء هاتف هونر HONOR X8، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويتمتع هاتف هونر HONOR X8 بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف هونر HONOR X8 ، بمعالج من نوع Snapdragon 690 من شركة كوالكوم الأمريكية ، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.


ويحتوي هاتف هونر HONOR X8 ، على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5  وات. 

 

ويبدأ سعر هاتف هونر HONOR X8  في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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