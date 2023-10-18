البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات أمريكية على الأرض للقتال مع إسرائيل في غزة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، أنه لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض للقتال مع إسرائيل في غزة.

وأضاف كيربي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن واشنطن متفائلة حيال قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تقترب من وضع إطار للعمل على إيصال المساعدات إلى غزة من مصر.

ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن يشعر بالغضب لاستهداف مستشفى المعمداني بغزة، موجهًا فريقه للأمن القومي بجمع المعلومات لمعرفة التفاصيل.

وأضاف “كلنا نريد أن نعرف ما حدث في الهجوم على مستشفى غزة”.

وتابع قوله إن بايدن يعتزم التحدث مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارة إسرائيل.