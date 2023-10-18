شاهد.. لقطات جديدة للمجزرة ولحظة قصف مستشفى المعمداني بغزة

وثقت الكاميرات لحظة قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة.. هذا الهجوم الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 600 آخرين، مما يجعله واحدًا من أكثر الأحداث الدموية في تاريخ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويجب الإشارة إلى أن المستشفى الأهلي العربي كان يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة.

وقد استقبل المستشفى آلاف النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية.

من المثير للقلق أن هذا الهجوم العنيف جاء بعد سلسلة من الأحداث التوترية في المنطقة، التي شهدت تصعيدًا في العنف والاحتجاجات.. وأن الهجوم على المستشفى يبرز تأثير النزاع الدائر على المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للخطر وفقدان الحياة.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسئولين عنها.