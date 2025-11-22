قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

لاجراء انتخابات مجلس النواب ..محافظات المرحلة الثانية تنهي استعدادات اللجان الانتخابية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
قسم المحافظات

تنهى محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب استعداداتها لخوض الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين..

محافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الشرقية لانطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها على مدار يومي ( ٢٤ و ٢٥) من نوفمبر الجاري تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية علي اللجان اللإنتخابية للتأكد من جاهزيتها واستكمال كل التجهيزات اللازمة لإستقبال الناخبين في أجواء منظمة وآمنة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء قاموا بجولات تفقدية للتأكد من نظافة محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتمهيد الطرق المؤدية للجان والتأكد من سلامة المباني والنوافذ بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار لكبار السن وتجهيز أماكن مبيت لرؤساء اللجان المشرفين على الانتخابات.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.


بورسعيد

 كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد اعمال تجهيز المقار الانتخابية بنطاق حي الضواحي والمناخ لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن للمواطنين في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وبتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وفي هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية التابعة لقسمي شرطة المناخ والضواحي، والتي تستقبل معا ١٧٤٬١٨٨ ناخبًا موزعين على عدة مراكز انتخابية كما يلي

دائرة قسم شرطة المناخ:
    إجمالي عدد الناخبين: ٧٧٬٦٥٩ ناخب

    عدد المراكز الانتخابية: ٦ مراكز
    
مدرسة أحمد عرابي الابتدائية: ٧٬٠٢٠ ناخب

    مدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين: ١٩٬٣٠٥ ناخب

    المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات: ١٢٬٦٦٠ ناخب

    مدرسة القناة الثانوية بنين: ٨٬٤٤٩ ناخب

    مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين: ١١٬٤٧٣ ناخب

    معهد الشيخ محمد عابد الابتدائي: ١٨٬٧٥٢ ناخب

دائرة قسم شرطة الضواحي:
    
إجمالي عدد الناخبين: ٩٦٬٥٢٩ ناخب
    عدد المراكز الانتخابية: ٧ مراكز

    مدرسة الإمام الحسين الابتدائية: ١٤٬٩٨٠ ناخب

    مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة: ١٩٬٢٦٣ ناخب

    مدرسة اليرموك الابتدائية: ١٥٬٢٧٤ ناخب

    معهد القابوطي الأزهري الابتدائي: ١٤٬٠١٧ ناخب

    مجمع علي سليمان الإعدادية بنون: ١٣٬٦١٠ ناخب

    مدرسة أحد الابتدائية: ١٤٬٤٥١ ناخب

    مدرسة الشهيد إبراهيم علي 
محمد السيد التجارية بنات: ٤٬٩٣٥ ناخب

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المرحلة الثانية استعدادات المحافظات

