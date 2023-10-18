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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة فورًا

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مطالبًا الكيان الصهيوني بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة فورًا.

وأضاف جوتيرتش خلال كلمته في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين، أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للمدنيين.

وناشد الفصائل الفلسطينية الإفراج غير المشروط عن الرهائن، مطالبًا إسرائيل بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لغزة

وفي سياق آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه عبر مبادرة الحزام والطريق يمكننا تحويل الأزمات إلى فرص.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة روسيا والإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء، بإجراء جلسة عاجلة صباح اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي بشأن استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

الأمين العام للأمم المتحدة جوتريتش الكيان الصهيونى غزة الحزام والطريق

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