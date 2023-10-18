وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الأمراض النفسية ببنها.. صور

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل زيارة تفقدية لمستشفي الأمراض النفسية وعلاج الإدمان ببنها.



وتفقد وكيل الوزارة بعض أجزاء المستشفي، وقام بالاطمئنان علي بعض حالات التعافي من الإدمان، واستمع إلى أراء بعض المرضي، ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفي، حيث أبدوا عن خالص شكرهم للعاملين بالمستشفي، ورضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.



كما قام الدكتور حمودة الجزار بالاطلاع علي إمكانيات المستشفي وقدراتها، من حيث العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية المتنوعة.

وأشاد بالأداء المتميز للدكتور أشرف شحاته مدير المستشفى، وأبدي خالص إعجابه بالرؤية التي وضعها مدير المستشفي من أجل التوسع في الخدمات المقدمة لاستيعاب جميع المترددين على المستشفى.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتسجيل شكره لجميع العاملين بالمستشفي علي أداءهم المميز وجهودهم المبذولة لصالح خدمة المرضي.

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