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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء بين أولاد عمومة بقرية الغنايم بحرى بسبب خلافات أسرية في أسيوط.

 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالعصي والشوم بمركز الغنايم بسبب خلافات أسرية ووجود مصابين.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة "محمد.ع. ا" 24 عامًا، و"نورهان.ج.م" 27 عامًا، و"ندى.ج.م" 22 عامًا، و"بخيته.م.ج" 43 عامًا، و"عبد الناصر.ح.ح" 55 عامًا، و"حسين.ع.ح" 30 عامًا.

 

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة خلافات أسرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

 

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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