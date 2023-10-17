السجن المشدد 7 سنوات لـ سباك أنهى حياة شاب في أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سباك ، بالسجن المشدد 7 سنوات لتعديه على شاب بالة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة وقعت بين المتهم ووالد المجني عليه لخلافات لهو أطفال بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.



تعود وقائع القضية رقم 5986 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط بوصول " محمد . ص . ن " إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصاب بطعن نافذ في الصدر وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم ثان أسيوط إلى وقوع مشاجرة بين المتهم " سيد . ع . ص " 26 عاما ، سباك ، و " صابر . ن . م " والد المجني عليه بسبب قيام المتهم بتوبيخ بعض الأطفال أثناء لهوهم في الشارع وتدخل والد المجني عليه لمعاتبة المتهم فقام المتهم بالتعدي بالألفاظ على والد المجني عليه وتطورت المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي على أثرها ذهب والد المجني عليه إلى منزله واحضر أبنائه " إبراهيم " و " محمد " المجني عليه للتشاجر مع المتهم وقام المتهم بإحضار سلاح ابيض " مطواة قرن غزال " وقام إبراهيم " شقيق المجني عليه " بمعاتبة المتهم بسبب تعديه على والدهم وتطورت إلى تشاجرهما فتدخل المجني عليه " محمد " فقام المتهم إشهار المطواة وطعن المجني عليه بالمطواة في صدره والتي أدت إلى إصابته ووفاته قبل إجراء الإسعافات الأولية .