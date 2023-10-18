قضايا مخدرات وهاربون من تنفيذ أحكام.. حملات أمنية مكبرة بجنوب سيناء وأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن جنوب سيناء وأسوان بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن جنوب سيناء عن ضبط 11 قضية اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبطن خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة”، وكذا ضبط “3 سلاح أبيض – ميزان حساس”، بحوزة 12 متهما، وتنفيذ 5 أحكام قضائية متنوعة.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدرات الهيروين، والشابو، والأفيون"، وكذا ضبط “بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة” بحوزة 7 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 819 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.