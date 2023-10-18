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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل بجراج ونجله ينهيان حياه عاطل بالإسكندرية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" عامل بجراج ونجله "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – "طرف ثان" عاطل ، له معلومات جنائية ، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن) بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصاباتهم التى أودت بحياة الطرف الثانى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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