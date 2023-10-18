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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يزور مصر خلال أيام ضمن جولة في الشرق الأوسط

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال الأيام القادمة جولة في الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل ومصر والأردن،  وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة.

يأتي ذلك بعد زيارات يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، إلى تل أبيب؛ لبدء رحلة غير عادية عالية المخاطر، يسعى من خلالها إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل، في سعيها للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعن واقعة استهداف مستشفى المعمداني، قال بايدن خلال لقائه مع نتنياهو: يبدو لي أن واقعة المستشفى في غزة من عمل "الفريق الثاني".

وأضاف بايدن: أردت الحضور هنا؛ حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع "إسرائيل".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشرق الاوسط إسرائيل ومصر والأردن إسرائيل وغزة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة

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