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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دياب اللوح: الحركات الفلسطينية مكون أساسي من الشعب في مواجهة الاحتلال

صدى البلد

علق السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، على التصريحات المتداولة بشأن تنصل السلطة الفلسطينية من حركة حماس واعتبارها تنظيما إرهابيا يشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، قائلا: لدينا تعددية للفصائل السياسية في فلسطين وكلنا في خندق واحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في نقابة الصحفيين بالقاهرة.

 

وقال اللوح، “ حركة حماس في فترات سابقة، تقدم بحقها مشروع قرار في الأمم المتحدة لوصمها حركة إرهابية ونحن تصدينا ورفضنا وأجهضنا القرار”، وتابع: “لدينا 14 فصيلا سياسيا داخل فلسطين، الحركات الفلسطينية هي مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني ولكن من يمثل الشعب الفلسطيني هي القيادة والدولة بقرار عربي ودولي”.

 

واستكمل: "كل القوى السياسية في فلسطين واحدة، كلنا في خندق واحد بكافة الفصائل.. كلنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

 

وأكد: “موقف القيادة الفلسطينية واضح كل الوضوح في كل المواقف، نحن شعب واحد موحد أصحاب قضية، هناك تنسيق مدني داخل فلسطين”، وتابع: “التنسيق الأمني مع إسرائيل هو معدوم، إحنا تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

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