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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مستفز من الحكومة الألمانية بشأن موعد انتهاء الهجمات الاسرائيلية

ألمانيا
ألمانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الأمر متروك لإسرائيل لتقرير المدة التي ستستغرقها عمليتها العسكرية ضد حماس.


ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح في مؤتمر صحفي دوري للحكومة، ردا على سؤال حول دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: "الأمر متروك لدولة إسرائيل الآن لتقييم متى لم يعد هناك تهديدا لها، إذا جاز التعبير، كبيرا لدرجة أن إسرائيل تستطيع إنهاء موقفها الدفاعي".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز،  عن ثقته من إمكانية السماح بدخول المساعدات إلى غزة قريبا، وذلك بعد محادثاته مع قادة مصر والأردن وإسرائيل.


 ووفقا لوكالة "رويترز"، قال شولتز، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن جميعا متحالفون بشكل وثيق لذلك لدي شعور بأنه يمكن أن يحدث قريبا".

 

وخلال لقائه مع السيسي، قال شولتز المستشار أنهما بحثا الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهدفهما حماية المدنيين في قطاع غزة.


 وأضاف شولتز، أن مصر تتأثر من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ونعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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