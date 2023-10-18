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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة المجلس العربي للآثاريين

صدى البلد

حصدت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي أحد مراكزها التابعة لقطاع التواصل الثقافي جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب لعام 1445 هـ / 2023 م، عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار في الوطن العربي.

 والجائزة مقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك عن مشروع: "خريطة مصر الآثرية.. تجربة توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية في مصر باللغتين العربية والإنجليزية.

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وتعكس هذه الجائزة حرص مكتبة الإسكندرية الدائم على الابتكار والتطوير في مجال توثيق التراث والآثار باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تطوير مشروعات جديدة تستخدم التكنولوجيا لتعزيز فهمنا للتراث ونشر الوعي بأهميته الجغرافية مما يساهم في الحفاظ على التراث والهوية المصرية والتراث العربي وتاريخه الغني.

كما سيتم تكريم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب والذي سينعقد في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2023م بمقر الاتحاد.

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