طلاب الجامعات يخرجون لتأييد تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.. فيديو

عرضت قناة الأولى تقريرا مصورا عن تأييد شعبي واسع لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح التقرير المنشور على القناة الأولى، تجمع طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، وتأييدهم الكبير لتصريحات الرئيس اليوم.

العدوان الإسرائيلي الغاشم

وندد طلاب الجامعات المصرية بالعدوان الإسرائيلي الغاشم الذى استهدف الآلاف المدنيين في غزة.

ورصد التقرير احتجاج العديد من مواطني الدول العربية أمام سفارات إسرائيل فى عدد من البلدان العربية وظهر طفل فلسطيني يلقن أخته الصغيرة الشهادة بعد إصابتها فى غارة إسرائيلية على أحد المستشفيات.